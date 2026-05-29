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Bob's Burgers

Die Fähre, der Bob und die Linda

ProSieben FUNStaffel 12Folge 12vom 29.05.2026
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Bob's Burgers

Folge 12: Die Fähre, der Bob und die Linda

21 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 6

Der Valentinstag steht vor der Tür: Eine Kundin, die ebenfalls ein Restaurant besitzt, lädt Bob und Linda spontan zu einer privaten Feier ein. Gemeinsam will das Paar mit der Fähre zu King's Head Island übersetzen. In der Zwischenzeit passt Jen auf die Kinder auf. Louise schmiedet gemeinsam mit ihren Geschwistern einen Plan, um heimlich an Süßigkeiten zu kommen.

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