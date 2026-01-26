Bob's Burgers
Folge 2: Der Kristall
21 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 12
Tina soll ein Referat vor ihrer Klasse halten, was sie ziemlich beunruhigt. Hinzu kommt, dass sie den Vortrag gemeinsam mit Zeke präsentieren muss. Allein bei dem Gedanken daran steht der Schülerin der Angstschweiß auf der Stirn. Mr. Frond will ihr helfen und gibt ihr deswegen einen Glücksbringer, der ihre Nervosität verringern soll - mit Erfolg.
