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Strand, bitte

ProSieben FUNStaffel 12Folge 6vom 27.05.2026
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Bob's Burgers

Folge 6: Strand, bitte

21 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 12

Die Schule der Belcher-Kinder stellt eine Gruppe von Freiwilligen zusammen, die einen Ausflug zum Strand machen - allerdings nicht, um Spaß im Meer zu haben, sondern um den Sand von Müll zu befreien. Linda sorgt sich derweil um Teddy, der schon seit zwei Wochen nicht mehr in Bobs Restaurant war.

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