Bob's Burgers
Folge 7: Loft in Bedslation
21 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 6
Bob ist enttäuscht, weil sich seine Burger des Tages nicht so gut verkaufen wie erwartet. Aber er gibt nicht auf und kreiert weitere neue Rezepte. Und die Kundschaft dafür ist auch schnell gefunden, denn eine Gruppe Gamer kündigt sich im Restaurant an. Weil sich Louise immer mit Tina um deren Schreibtisch streitet, hat Linda derweil eine gute Idee: Sie baut ihrer Jüngsten ein Hochbett, damit sie darunter einen eigenen Schreibtisch aufstellen kann.
Alle Staffeln im Überblick
Bob's Burgers
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 8-9: 20th Century Fox Int. Television & © Season 1-8, Season 10-14: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 10: 20th Century Fox International Television
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