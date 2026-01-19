Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 12Folge 8vom 19.01.2026
21 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 6

Linda möchte der Gesellschaft an Thanksgiving einen Dienst erweisen und überredet ihre Familie, in einem Seniorenheim auszuhelfen. Sie basteln mit den Bewohnern die Feiertagsdeko und Bob übernimmt spontan die komplette Küche. Er kocht das Thanksgiving-Dinner für die älteren Herrschaften, während sich Linda mit einer ganz besonderen Dame anfreundet, die überhaupt keine Lust auf die Feierlichkeiten hat.

ProSieben FUN
