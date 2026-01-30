Bob's Burgers
Folge 11: Der große Spick
21 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 6
Tina schreibt einen Geschichtstest und bemerkt dabei, dass eine Mitschülerin mogelt. Diese wirft Tina jedoch Betrug vor, um von sich abzulenken. Der älteste Belcher-Spross will das unbedingt aufklären, doch ausgerechnet am darauffolgenden Tag fällt die Schule aus. Verzweifelt sucht Tina einen Weg, das Mädchen dennoch zu erreichen.
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
