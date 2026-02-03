Krähen-Begegnungen der gefiederten ArtJetzt ohne Werbung streamen
Folge 17: Krähen-Begegnungen der gefiederten Art
21 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 6
Tina kommt von einem Treffen der Thundergirls und ist komplett aufgelöst. Die Gruppenleiterin hat vorgeschlagen, dass Tina als ältestes Mitglied der Pfadfinderinnen versuchen soll, sich neue Abzeichen zu verdienen, um endlich die angesehene Blitz-Scherpe zu erhalten. Doch das fällt ihr ganz und gar nicht leicht. Immerhin hilft Bob seiner Ältesten dabei.
