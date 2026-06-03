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Was ist mit Job?

ProSieben FUNStaffel 13Folge 3vom 03.06.2026
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Folge 3: Was ist mit Job?

21 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 6

Louise soll für die Schule ein Poster mit ihren Karrierewünschen gestalten. Das fällt ihr allerdings äußerst schwer. Sie hat keine Ahnung, was ihr die Zukunft bringen könnte. Als sie eines Nachts nicht schlafen kann und über mögliche Berufszweige sinniert, unterstützen sie ihre Familienmitglieder mit mehr oder weniger nützlichen Job-Tipps.

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