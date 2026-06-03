Bob's Burgers
Folge 3: Was ist mit Job?
21 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 6
Louise soll für die Schule ein Poster mit ihren Karrierewünschen gestalten. Das fällt ihr allerdings äußerst schwer. Sie hat keine Ahnung, was ihr die Zukunft bringen könnte. Als sie eines Nachts nicht schlafen kann und über mögliche Berufszweige sinniert, unterstützen sie ihre Familienmitglieder mit mehr oder weniger nützlichen Job-Tipps.
Alle Staffeln im Überblick
Bob's Burgers
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 8-9: 20th Century Fox Int. Television & © Season 1-8, Season 10-14: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 10: 20th Century Fox International Television
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