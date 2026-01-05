Bob's Burgers
Folge 12: Die Jade-Eskapade
21 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 12
Louise freut sich auf einen Ausflug mit ihrer Mutter. Sie gehen gemeinsam auf die sogenannte Schmugglertour durch die Stadt. In Bobs Restaurant fällt derweil eine Gruppe Straßenkünstler ein, die sich um den besten Platz am Wonder Wharf streiten.
Alle Staffeln im Überblick
Bob's Burgers
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren