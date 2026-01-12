Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bob's Burgers

ProSieben FUNStaffel 14Folge 13vom 12.01.2026
Folge 13: Dups, Schweiß und Tränen

21 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12

Tina wird von Chelsea zu einer Party eingeladen. Obwohl sie sich in der Gegenwart des Mädchens nicht wohlfühlt, beschließt sie dennoch, hinzugehen. Sie hofft nämlich, mit Jimmy jr. tanzen zu können.

