Bob's Burgers

ProSieben FUNStaffel 14Folge 1416vom 19.01.2026
21 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12

Sergeant Bosco bittet Bob um Hilfe: Er will in dessen Restaurant arbeiten, um sich auf einen Undercover-Einsatz vorzubereiten. Allerdings geraten die beiden Männer schnell aneinander. Bosco hört nicht zu und Bob fühlt sich nicht wertgeschätzt. Zu allem Übel gefährdet der Polizist dann auch noch die gesamte Belcher-Familie, indem er den Verbrecherboss direkt in deren Burgerladen führt.

