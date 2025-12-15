Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 14Folge 5vom 15.12.2025
Folge 5: Da ist was Mobber-faul

21 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Tina führt ihren neuen Mitschüler durch die Wagstaff. Als sie auf dem Flur Jimmy jr. und Zeke begegnen, verhält sich Zeke äußerst merkwürdig. Offenbar kennt er Will und sucht so schnell wie möglich das Weite, sobald er neben ihm auftaucht. Gene, Louise und Tina glauben deswegen, dass Zeke von Will gemobbt wurde. Die Wahrheit sieht jedoch ganz anders aus.

