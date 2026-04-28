Bob's Burgers
Folge 3: Synchronized Swimming
21 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12
Linda führt im Fernsehen einen vorgeburtlichen Yoga-Kurs vor und das, obwohl sie seit neun Jahren nicht schwanger war. Im Haus wird sie derweil von den Kindern vermisst. Noch am gleichen Tag prahlt Bob vor Teddy mit seiner neuen Softeis-Maschine, mit der er sich einen großen Traum erfüllen kann: der Verkauf von Eis in den Sommermonaten. In der Schule versuchen die Kinder unterdessen, Synchronschwimmen statt Gymnastik machen zu dürfen, da sie dann angeblich motivierter wären ...
Alle Staffeln im Überblick
Bob's Burgers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8-9: 20th Century Fox Int. Television & © Season 1-8, Season 10-14: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 10: 20th Century Fox International Television
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