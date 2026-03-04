Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bob's Burgers

Carpe Museum

ProSieben FUNStaffel 3Folge 22vom 04.03.2026
Carpe Museum

Bob's Burgers

Folge 22: Carpe Museum

21 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 12

Zum ersten Mal bietet sich Bob als Freiwilliger für einen Schulausflug zum Museum an. Da dort allerdings ein Streik der Arbeitskräfte herrscht, sind nur 1/8 der Mitarbeiter vor Ort. Das macht den Ausflug nicht einfacher. Louise muss sich mit ihrem Trip-Partner Rudy auseinandersetzen: Der muss alle zwei Stunden ein Asthmamittel über seinen Inhalator einnehmen, denn er würde sterben, sollte er es vergessen. Tina und ihr Buddy machen hingegen eine tolle Entdeckung ...

Bob's Burgers
ProSieben FUN
Bob's Burgers

Bob's Burgers

