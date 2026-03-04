Bob's Burgers
Folge 22: Carpe Museum
21 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 12
Zum ersten Mal bietet sich Bob als Freiwilliger für einen Schulausflug zum Museum an. Da dort allerdings ein Streik der Arbeitskräfte herrscht, sind nur 1/8 der Mitarbeiter vor Ort. Das macht den Ausflug nicht einfacher. Louise muss sich mit ihrem Trip-Partner Rudy auseinandersetzen: Der muss alle zwei Stunden ein Asthmamittel über seinen Inhalator einnehmen, denn er würde sterben, sollte er es vergessen. Tina und ihr Buddy machen hingegen eine tolle Entdeckung ...
