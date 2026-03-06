Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Bob's Burgers

Beta, der Leguan

ProSieben FUNStaffel 4Folge 4vom 06.03.2026
Joyn Plus
Beta, der Leguan

Beta, der LeguanJetzt ohne Werbung streamen

Bob's Burgers

Folge 4: Beta, der Leguan

21 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12

Bob hat eine neue Aufgabe gefunden: Er kocht für eine Studentenverbindung. Die sogenannten Betas beeindrucken ihn mit ihrer Kameradschaft untereinander, und dass sie immer einen aufgefüllten Biervorrat haben, freut Bob ebenso. Schnell wächst er aus der Rolle des Kochs heraus und wird für die Betas zum Helden, der ihnen helfend zur Seite steht, wenn sie mal wieder in der Klemme stecken. Doch bei ihrem jüngsten Streich gehen die Studenten zu weit ...

Alle Staffeln im Überblick

Bob's Burgers
ProSieben FUN
Bob's Burgers

Bob's Burgers

Alle 3 Staffeln und Folgen