Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Bob's Burgers

Grün ist die Hoffnung

ProSieben FUNStaffel 5Folge 10vom 19.03.2026
Joyn Plus
Grün ist die Hoffnung

Grün ist die HoffnungJetzt ohne Werbung streamen

Bob's Burgers

Folge 10: Grün ist die Hoffnung

21 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 12

Bob träumt von einer Parzelle in einem Schrebergarten. Doch Cynthia, die für die Vergabe der Gartenanteile verantwortlich ist, lehnt dessen Antrag ab. So leicht gibt Bob aber nicht auf - und plötzlich hat er tatsächlich die zündende Idee. Sein Plan hat allerdings eine kleine Schwachstelle: Seine Familie muss mitspielen und einige persönliche Opfer bringen ...

Alle Staffeln im Überblick

Bob's Burgers
ProSieben FUN
Bob's Burgers

Bob's Burgers

Alle 2 Staffeln und Folgen