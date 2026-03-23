Bob's Burgers
Folge 14: Das Prinzip
21 Min.Folge vom 23.03.2026Ab 12
Tina ist aufgeregt, weil sie ein Referat vor der ganzen Klasse halten muss. Inhalt ist ein Buch, das sie nicht gelesen hat. Louise und Linda stehen ihr mit hilfreichen Tricks zur Seite. Bob trägt derweil einen ganz anderen Kampf aus: Er hat einen Hubschrauber mit Fernsteuerung gekauft, der bereits beim ersten Flug den Geist aufgibt. Nun will er natürlich den Kaufpreis erstattet haben, doch das gestaltet sich nicht ganz so einfach ...
Alle Staffeln im Überblick
Bob's Burgers
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
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