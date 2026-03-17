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Bob's Burgers

Freunde mit Burger-Vorzügen

ProSieben FUNStaffel 5Folge 3vom 17.03.2026
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Bob's Burgers

Folge 3: Freunde mit Burger-Vorzügen

21 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 12

Bob ist besorgt um seinen Stammkunden Teddy, denn dessen Arzt hat ihn vor seinem zu hohen Cholesterin-Spiegel gewarnt. Um Teddy zu helfen, treiben die beiden fortan im Park Sport. Dabei entdecken sie eine Gruppe von Leuten, die Filmstunts nachstellen. Teddy findet diese Art körperlicher Ertüchtigung super, doch Bob kann dem gar nichts abgewinnen. Das führt letztlich sogar so weit, dass Bob seine Freundschaft zu Teddy infrage stellt.

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