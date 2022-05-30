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Bob's Burgers

Eine Frage der Helden

ProSieben FUNStaffel 7Folge 11vom 30.05.2022
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Bob's Burgers

Folge 11: Eine Frage der Helden

21 Min.Folge vom 30.05.2022Ab 12

Gene darf als Staatsanwalt bei einem Scheingerichtsprozess der Schule fungieren, während Louise die Verteidigerin der Angeklagten ist. Dumm nur, dass es sich bei dieser um ein Mädchen handelt, das sie ganz und gar nicht mag. Tina ist Geschworene in dem Prozess und muss zwischen ihren beiden Geschwistern entscheiden.

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