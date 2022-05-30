Eine Frage der HeldenJetzt ohne Werbung streamen
Bob's Burgers
Folge 11: Eine Frage der Helden
21 Min.Folge vom 30.05.2022Ab 12
Gene darf als Staatsanwalt bei einem Scheingerichtsprozess der Schule fungieren, während Louise die Verteidigerin der Angeklagten ist. Dumm nur, dass es sich bei dieser um ein Mädchen handelt, das sie ganz und gar nicht mag. Tina ist Geschworene in dem Prozess und muss zwischen ihren beiden Geschwistern entscheiden.
Alle Staffeln im Überblick
Bob's Burgers
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-7, Season 11, Season 14: Walt Disney Company Germany GmbH
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