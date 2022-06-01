Bob's Burgers
Folge 16: Die Tage der Eier
21 Min.Folge vom 01.06.2022Ab 12
Die Belchers freuen sich - wie jedes Jahr - auf ihren persönlichen Ostereierversteckwettbewerb. Allerdings können die Kinder nicht alle Eier finden. Und leider erinnern sich Linda und Bob nicht mehr an jedes Versteck, weil sie sturzbetrunken waren, als sie in die Rolle des Osterhasen geschlüpft sind.
Alle Staffeln im Überblick
Bob's Burgers
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8-9: 20th Century Fox Int. Television & © Season 2, Season 6-8, Season 10-11, Season 14: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 10: 20th Century Fox International Television
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