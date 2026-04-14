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Bob's Burgers

Die Geschichte eines Möchtegern-Aussteigers

ProSieben FUNStaffel 7Folge 22vom 14.04.2026
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Bob's Burgers

Folge 22: Die Geschichte eines Möchtegern-Aussteigers

21 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12

Bob erfährt von einem Ausverkauf in einem Outdoor-Laden. Während seine Familie das Restaurant schmeißt, will sich Bob mit allen möglichen Outdoor-Gadgets ausstatten. Dann schläft er jedoch in einem Zelt ein und wird über Nacht im Laden eingeschlossen.

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