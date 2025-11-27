Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Bob's Burgers

Eine Mississippi-Furz-Odyssee

ProSieben FUNStaffel 7Folge 5vom 27.11.2025
Joyn Plus
Eine Mississippi-Furz-Odyssee

Eine Mississippi-Furz-OdysseeJetzt ohne Werbung streamen

Bob's Burgers

Folge 5: Eine Mississippi-Furz-Odyssee

21 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12

Linda und Bob haben einen Termin bei ihrem Steuerberater. Er bietet ihnen Kekse an, die allerdings mit Marihuana versetzt sind. Völlig high versuchen sie, einen klaren Gedanken zu fassen und die Steuererklärung doch noch pünktlich fertigzustellen. Louise und Gene geraten unterdessen mit dem Highschool-Rowdy aneinander, und Tina schmachtet beim Nachsitzen ihren Schwarm Joe an.

Alle Staffeln im Überblick

Bob's Burgers
ProSieben FUN
Bob's Burgers

Bob's Burgers

Alle 6 Staffeln und Folgen