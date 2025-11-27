Eine Mississippi-Furz-OdysseeJetzt ohne Werbung streamen
Bob's Burgers
Folge 5: Eine Mississippi-Furz-Odyssee
21 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12
Linda und Bob haben einen Termin bei ihrem Steuerberater. Er bietet ihnen Kekse an, die allerdings mit Marihuana versetzt sind. Völlig high versuchen sie, einen klaren Gedanken zu fassen und die Steuererklärung doch noch pünktlich fertigzustellen. Louise und Gene geraten unterdessen mit dem Highschool-Rowdy aneinander, und Tina schmachtet beim Nachsitzen ihren Schwarm Joe an.
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
