Bob's Burgers
Folge 1: Brunch
21 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 6
Die Kinder wollen einen Hund, aber Bob und Linda ist ein Vierbeiner zu teuer. Um das nötige Geld zu beschaffen, geht Louise einen Deal mit dem Bruder von Bobs Vermieter ein. Unterdessen boomt Jimmy Pestos Restaurant - und Bob überlegt, ob er, wie sein Konkurrent, ebenfalls Brunch anbieten soll.
Alle Staffeln im Überblick
Bob's Burgers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 8-9: 20th Century Fox Int. Television & © Season 1-3, Season 5-8, Season 10-12, Season 14: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 10: 20th Century Fox International Television
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