ProSieben FUNStaffel 9Folge 19vom 24.12.2025
21 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12

Beim Ausflug in eine Bowlinghalle trifft die Familie auf Bobs Idol, den früheren Radiomoderator Clem. Bob kann nicht verstehen, dass dieser seinen Job verloren hat und beschließt, die Verantwortlichen zur Rede zu stellen. Doch das Gespräch verläuft nicht wie geplant. Clem, Bob und die Kinder verbarrikadieren sich daraufhin im Tonstudio und übernehmen den Sender.

ProSieben FUN
