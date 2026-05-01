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Bob's Burgers

The Gene Mile

ProSieben FUNStaffel 9Folge 20vom 01.05.2026
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Bob's Burgers

Folge 20: The Gene Mile

21 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 12

Alle Schüler der Klassenstufen vier bis acht werden verpflichtet, an einem Lauf rund um das Schulgebäude teilzunehmen. Unglücklicherweise fällt das Sportereignis auf denselben Tag wie der Gratis-Kugel-Tag der örtlichen Eisdiele. Gene, Louise und ihre Freunde schmieden daraufhin einen Plan: Sie werden sich den Bauch mit Eiscreme vollschlagen, während der Rest der Schule abgelenkt ist.

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