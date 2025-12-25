Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 9Folge 21vom 25.12.2025
Folge 21: Der Lehrer-Eltern-Ausschuss

21 Min.Folge vom 25.12.2025Ab 12

Linda will der engagierten Vorsitzenden des Elternbeirats, Joanne, imponieren. Ihr Vorschlag zur Gestaltung einer Spendenaktion trifft tatsächlich auf Begeisterung. Joanne legt Linda daraufhin ans Herz, für den Vorstand zu kandidieren. Nachdem Linda zum neuen Kassenwart gewählt wird, zeigt sich aber Joannes wahres Gesicht.

