Nicht ohne meinen ZekeJetzt ohne Werbung streamen
Bob's Burgers
Folge 22: Nicht ohne meinen Zeke
21 Min.Folge vom 25.12.2025Ab 12
Weil er ständig Ärger hat, droht Zekes Vater ihm mit der Versetzung auf eine andere Schule. Jimmy Jr. erträgt den Gedanken nicht, seinen besten Freund zu verlieren, und so beschließen er und die Belcher-Kinder, Zeke zu helfen. Am Wochenende schleichen sie sich in die Schule, um die Spuren von dessen jüngstem Streich zu beseitigen. Doch plötzlich bekommen sie unerwartet Gesellschaft.
Alle Staffeln im Überblick
Bob's Burgers
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren