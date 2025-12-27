Von der Drag-Queen zum DandyJetzt kostenlos streamen
Body Fixers - Die Beauty Profis
Folge 1: Von der Drag-Queen zum Dandy
43 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 12
Die Body Fixers öffnen die Pforten für ihre "Patienten": Den Anfang macht Beatrice, deren Haare nach einer schief gelaufenen Behandlung zuhause nun geschmolzen sind. Drag Queen Eddie braucht hingegen ein paar Tipps, um wieder maskuliner auszusehen. Und: Henry kommt mit entzündeten Lippen ins Studio - er hat die kürzlich eingesetzten Lip Filler nicht vertragen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick