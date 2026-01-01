Body Fixers - Die Beauty Profis
Folge 5: Süchtig nach Bräune
39 Min.Folge vom 17.01.2026Ab 12
Hannah hat einen Bräunungstick. Sie braucht jeden Tag mehrere Stunden, um ihre Bräune aus der Tube aufzutragen. Das Ergebnis: eine orange-braune Haut dank zehn Schichten Selbstbräuner. Sie fürchtet, dass ihr Teint die Männer eher abstößt als anturnt - dabei will die 21-Jährige in spätestens sechs Jahren schon unter der Haube sein. Die Body Fixers eilen an die Arbeit!
