sixxStaffel 1Folge 7vom 24.01.2026
43 Min.Folge vom 24.01.2026Ab 12

Leanne wünscht sich ein komplettes Umstyling mit dem Ziel femininer auszusehen. Sie denkt, dass ihr burschikoser Look und ihre kurzen Haare das ein oder andere Date verhindern. Der nächste Kunde im Pop-Up-Store hat ein Riesenproblem mit seinen Füßen - hier muss mehr passieren als nur eine Pediküre.

