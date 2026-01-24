Body Fixers - Die Beauty Profis
Folge 8: Vom Punk zum Drag-King
44 Min.Folge vom 24.01.2026Ab 12
Punkerin Kat ist heute zu Gast bei den Beauty-Profis und sie hat einen ungewöhnlichen Wunsch. Kat ist Frontfrau in einer Punk-Band und möchte bei ihrem nächsten Auftritt als ihr Alter Ego performen: Richard Reckless. Die Profis machen also aus der femininen Kat einen waschechten Drag King - Gesichtsbehaarung inklusive.
