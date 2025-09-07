Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück

Geheimnisse in Little India

sixxStaffel 2Folge 8vom 07.09.2025
Joyn Plus
Geheimnisse in Little India

Geheimnisse in Little IndiaJetzt ohne Werbung streamen

Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück

Folge 8: Geheimnisse in Little India

21 Min.Folge vom 07.09.2025Ab 6

Roop sucht dringend Models für die bevorstehende Eröffnung des neuen Brautmodengeschäfts. Währenddessen kämpft Chandan mit technischen Problemen im neuen Laden: Die Installation der LCD-Bildschirme und die Beleuchtung der Bühne funktionieren nicht. Zur gleichen Zeit treffen sich Chandni und Sarab mit einer Kundin, die ein ungewöhnliches Hochzeitskleid sucht.

Alle Staffeln im Überblick

Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück
sixx
Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück

Bollywed - Farbenrausch & Hochzeitsglück

Alle 2 Staffeln und Folgen