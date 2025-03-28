Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Patrol Australia

Kakerlaken an Bord

ProSieben MAXXStaffel 14Folge 20vom 28.03.2025
Kakerlaken an Bord

Kakerlaken an BordJetzt kostenlos streamen

Border Patrol Australia

Folge 20: Kakerlaken an Bord

20 Min.Folge vom 28.03.2025Ab 12

Eine Touristin aus Indonesien ruft die Beamten für Biosicherheit auf den Plan, als in ihrem Gepäck ein empfindliches Mitbringsel bemerkt wird, das potenziell das natürliche Gleichgewicht Australiens gefährdet. Außerdem werden die Kontrolleure beim Bewegungsprofil eines Briten skeptisch. Als sie ihn daraufhin kontrollieren, fällt das Wort Bombe und die Antiterroreinheit rückt an.

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Border Patrol Australia
ProSieben MAXX
Border Patrol Australia

Border Patrol Australia

Alle 5 Staffeln und Folgen