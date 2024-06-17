Border Patrol Australia
Folge 13: Elfenbein-Schmuck
23 Min.Folge vom 17.06.2024Ab 12
Den Sicherheitsbeamten sticht der bizarre Schmuck eines Reisenden ins Auge. Als sie den Vietnamesen daraufhin zur Rede stellen, bestätigt sich der Verdacht der Beamten. Währenddessen steht eine weitere Reisende unter Verdacht, illegale Substanzen ins Land importieren zu wollen - ihr Versteck: Snacks aus Taiwan.
