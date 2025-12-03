Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Patrol Australia

Boten des Unheils

ProSieben MAXXStaffel 17Folge 2vom 03.12.2025
Boten des Unheils

Boten des UnheilsJetzt kostenlos streamen

Border Patrol Australia

Folge 2: Boten des Unheils

23 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12

Australien ist ein beliebtes Reiseziel für viele Passagiere. Doch nicht alle sind willkommen. Die Doku-Serie "Border Patrol Australia" begleitet die australischen Grenzbeamten bei ihrer täglichen Arbeit. Ihre Aufgabe ist es, illegale Einwanderer und potenzielle Terroristen fernzuhalten. Außerdem müssen sie die Einfuhr gefährlicher Krankheiten durch exotische Tiere verhindern.

Weitere Folgen in Staffel 17

Alle Staffeln im Überblick

Border Patrol Australia
ProSieben MAXX
Border Patrol Australia

Border Patrol Australia

Alle 6 Staffeln und Folgen