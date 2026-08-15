Border Patrol Australia
Folge 1: Thailändische Steroide
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Ein Australier wirkt bei seiner Rückkehr aus dem Urlaub äußerst gelangweilt - bis die Beamten auf ein Versteck in seiner Unterwäsche stoßen. Ein Chinese strapaziert derweil mit seinem unverschämten Verhalten die Nerven der Officer. Außerdem enthält eine Sendung mit Kolben verbotene Substanzen.
Weitere Folgen in Staffel 12
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International