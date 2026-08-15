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Border Patrol Australia

Thailändische Steroide

Staffel 12Folge 1vom 15.08.2026
Thailändische Steroide

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Folge 1: Thailändische Steroide

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Ein Australier wirkt bei seiner Rückkehr aus dem Urlaub äußerst gelangweilt - bis die Beamten auf ein Versteck in seiner Unterwäsche stoßen. Ein Chinese strapaziert derweil mit seinem unverschämten Verhalten die Nerven der Officer. Außerdem enthält eine Sendung mit Kolben verbotene Substanzen.

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