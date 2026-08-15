Gefährliche LiebschaftenJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 11: Gefährliche Liebschaften
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
In Melbourne wird ein Betrüger geschnappt, der einem australischen Ehepaar Drogen untergejubelt hat. Außerdem nehmen die Beamten einen Chinesen fest, der unter Verdacht steht, einen gefälschten Pass zu haben. Am Flughafen in Sydney wird eine herrenlose Tasche entdeckt, die einen gefährlichen Inhalt aufweist.
Weitere Folgen in Staffel 12
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International