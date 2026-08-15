Border Patrol Australia
Folge 12: Marihuana auf Rezept
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Ein Paket aus Indien beinhaltet neben modischen Frauenhandtaschen auch noch eine Menge illegaler Substanzen. Ein Pärchen aus den USA hat Marihuana bei sich - angeblich aus medizinischen Gründen. Doch wenig später finden die Beamten ein Geheimversteck ...
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International