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Border Patrol Australia

Marihuana auf Rezept

Staffel 12Folge 12vom 15.08.2026
Marihuana auf Rezept

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Folge 12: Marihuana auf Rezept

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Ein Paket aus Indien beinhaltet neben modischen Frauenhandtaschen auch noch eine Menge illegaler Substanzen. Ein Pärchen aus den USA hat Marihuana bei sich - angeblich aus medizinischen Gründen. Doch wenig später finden die Beamten ein Geheimversteck ...

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