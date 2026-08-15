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Border Patrol Australia

Familiengeschäfte

Staffel 12Folge 14vom 15.08.2026
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Border Patrol Australia

Folge 14: Familiengeschäfte

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Eine Amerikanerin möchte nach Sydney einreisen, um in Australien zu arbeiten. Doch die Beamten vermuten eine illegale Tätigkeit. Eine Mutter und ihr Sohn aus China haben ebenfalls etwas zu verbergen.

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