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Border Patrol Australia

Die mysteriöse Miss Diamond

Staffel 12Folge 15vom 15.08.2026
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Folge 15: Die mysteriöse Miss Diamond

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Ein Australier, der von seinem Trip nach Südamerika zurückkehrt, versucht offenbar, illegale Substanzen ins Land zu schmuggeln. Derweil führen die Beamten die Befragung einer Amerikanerin fort, die einer zweifelhaften Tätigkeit nachgehen möchte.

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