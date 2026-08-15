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Border Patrol Australia

Verräterische Textnachricht

Staffel 12Folge 17vom 15.08.2026
Verräterische Textnachricht

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Folge 17: Verräterische Textnachricht

21 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Ein Drogenspürhund führt die Beamten in Brisbane zu einem taiwanesischen Trio, das eine Menge verbotener Güter in ihrem Gepäck hat. Doch die Frauen leugnen den Besitz der Lebensmittel vehement. Derweil beteuert ein Franzose in Melbourne, wegen eines romantischen Rendezvous nach Australien gereist zu sein. Doch vermutlich steckt mehr hinter seinem spontanen Besuch.

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