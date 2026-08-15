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Border Patrol Australia

Totaler Kontrollverlust

Staffel 12Folge 6vom 15.08.2026
Totaler Kontrollverlust

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Folge 6: Totaler Kontrollverlust

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Die Beamten untersuchen den Koffer einer Asiatin und stoßen dabei auf verbotene Lebensmittel. Die Frau verliert daraufhin völlig die Beherrschung. In Melbourne wird ein deutscher Tourist befragt, der auffällig wenig Gepäck bei sich hat. Und auch ein junger Mann aus China muss den Kontrolleuren Rede und Antwort stehen.

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