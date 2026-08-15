Border Patrol Australia
Folge 8: Die Voodoo-Priesterin
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Die Grenzbeamten ziehen einen Amerikaner aus dem Verkehr, der illegal nach Australien einreisen will. Außerdem machen die Ordnungshüter eine skurrile Entdeckung, als sie den Koffer einer Frau untersuchen.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International