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Border Patrol Australia

Die Voodoo-Priesterin

Staffel 12Folge 8vom 15.08.2026
Die Voodoo-Priesterin

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Border Patrol Australia

Folge 8: Die Voodoo-Priesterin

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Die Grenzbeamten ziehen einen Amerikaner aus dem Verkehr, der illegal nach Australien einreisen will. Außerdem machen die Ordnungshüter eine skurrile Entdeckung, als sie den Koffer einer Frau untersuchen.

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