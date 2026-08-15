Krabbelnde ArzneimittelJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 9: Krabbelnde Arzneimittel
22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Ein Italiener hat ein verdächtiges Gepäckstück bei sich, das offenbar mit Drogen präpariert wurde. Außerdem befragen die Beamten in Sydney eine Frau aus Malaysia, deren Geschichte offenbar nicht ganz der Wahrheit entspricht.
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Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International