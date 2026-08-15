Border Patrol Australia
Folge 13: Illegale Autoteile
22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Eine Frau aus Indonesien wird kontrolliert. Sie sagt aus, dringend ärztliche Hilfe zu benötigen. Ist das nur ein Ablenkungsmanöver? Ein indisches Paar wird aufgehalten, es hat jede Menge verbotene Lebensmittel im Gepäck.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International