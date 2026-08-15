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Border Patrol Australia

Ein Teddy mit brisantem Inhalt

Staffel 6Folge 16vom 15.08.2026
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Border Patrol Australia

Folge 16: Ein Teddy mit brisantem Inhalt

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Die Beamten misstrauen einer Passagierin, die nach Australien einreisen will, um eine spezielle Lieferung einer Frau aushändigen zu wollen, die sie zuvor in Bali kennengelernt hat. Außerdem rastet ein Mann aus, dessen Frau die Beziehung zu ihm leugnet.

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