Lass niemals deine Mutter packenJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 19: Lass niemals deine Mutter packen
22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Ein Mann erzählt den Beamten, dass er in Bali war, um entspannt Urlaub zu machen. Doch der Drogentest beweist etwas anderes. Auch eine Frau, die sich ihrer Schuhe entledigen will, gerät in den Fokus der Kontrolleure.
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International