Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Patrol Australia

Ein bunter Strauß Verbotenes

Staffel 6Folge 3vom 15.08.2026
Ein bunter Strauß Verbotenes

Ein bunter Strauß VerbotenesJetzt kostenlos streamen

Border Patrol Australia

Folge 3: Ein bunter Strauß Verbotenes

22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Nachdem ein Drogenspürhund bei dem Gepäck einer Frau angeschlagen hat, wird diese zunehmend nervös. Außerdem wird eine Familie kontrolliert, die gerade von den Fiji-Inseln kommt. Sie führt jede Menge unerlaubte Nahrungsmittel mit sich ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Border Patrol Australia
Border Patrol Australia

Border Patrol Australia

Alle 11 Staffeln und Folgen