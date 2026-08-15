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Border Patrol Australia

Ein Teppich voller Heroin

Staffel 6Folge 6vom 15.08.2026
Ein Teppich voller Heroin

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Border Patrol Australia

Folge 6: Ein Teppich voller Heroin

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Eine Frau schockiert die Beamten, nachdem sie während der Kontrolle mehr offenbart, als sie eigentlich müsste. Eine indische Familie gibt an, Urlaub in Australien machen zu wollen, doch sie verstrickt sich zunehmend in ihren Aussagen. Außerdem birgt ein alter persischer Teppich ein schmutziges Geheimnis ...

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