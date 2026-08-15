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Border Patrol Australia

"Schnee" aus Kanada

Staffel 6Folge 7vom 15.08.2026
"Schnee" aus Kanada

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Folge 7: "Schnee" aus Kanada

22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Ein junger Passagier wird von den Beamten kontrolliert. Als sein Gepäck durchsucht wird, gibt er an, dass ihm jemand etwas untergejubelt haben muss. Außerdem nehmen die Kontrolleure ein Paket unter die Lupe und sind immer wieder aufs Neue überrascht, wie manche Personen versuchen, Gegenstände zu schmuggeln.

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